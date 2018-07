Iisrael jätkab tegutsemist Süürias kuni Iraani lahkumiseni

«Rääkides Iraani kohalolust Süürias, siis me ei muretse ainult, ütleme nii, Iraani sõjaväeüksuste kohalolu pärast territooriumil. Lisaks sellele vinnavad iraanlased sinna erinevat sõjatehnikat. Seega, isegi kui mitte ükski iraanlane ega Hizbollah' võitleja jääb Edela-Süüriasse, peaks meeles pidama, et Iraanil on raketitehnika Süüria territooriumil, mis on võimeline katma tervet Iisraeli territooriumi isegi Süüria põhjaosast,» ütles diplomaat.