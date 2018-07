Liibüas rööviti naftaväljalt neli töölist

Töölised rööviti AL-Sharara naftaväljalt, mis on riigi üks suuremaid.

Liibia riiklik naftakorporatsioon (NOC) kinnitas avalduses, et neli töölist röövisid «tundmatud relvastatud ründajad», kuid lisas, et kaks töölist on praeguseks vabastatud.