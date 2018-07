Briti politsei on leidnud närvimürgiuurimise käigus üle 400 eseme

Briti politsei teatas laupäeval, et on leidnud osana juurdlusest kahe briti närvimürgiga Novitšok mürgitamise suhtes üle 400 eseme ning otsingud uute tõendite leidmiseks jätkuvad.

Reedel teatas politsei, et leidis ühe kahest eelmisel kuul närvimürgiga kokkupuutumise järel haigestunud briti kodust "väikse pudeli" närvimürgiga Novitšok.

"Kolmapäeval, 11. juulil leiti Amesburys Charlie Rowley majast läbiotsimiste käigus väike pudel," teatas politsei avalduses. "Teadlased on nüüd kinnitanud meile, et pudelis sisalduv aine on Novitšok."

Briti politsei teatas 4. juulil, et Dawn Sturgess (44) ja Charlie Rowley haigestusid 30. juunil Amesbury külas üliraskelt sama närvimürgi Novitšok tõttu, mida kasutati märtsis endise Briti-Vene topeltagendi Sergei Skripali ja tema tütre Julia vastu.

Sturgess suri 8. juulil ning Rowley ei ole enam kriitilises seisundis. Politsei teatel on neil õnnestunud temaga "põgusalt" rääkida.

Suurbritannia süüdistab Skripalide mürgitamises Venemaad, kes eitab seotust vahejuhtumiga.

Politsei püüab välja selgitada, kas pudelis sisaldunud Novitšok pärines samast partiist, mida kasutati Skripalide vastu. Samuti uurivad nad seda, kust pudel pärines ja kuidas see Rowley majja sattus.

"Pole liialdus öelda, et nii selle kui ka Salisbury juurdlusega seotud otsinguprotsess on olnud üks keerulisemaid ja raskemaid, millega Ühendkuningriigi politsei on kunagi silmitsi seisnud," ütles kõrgeim Briti terroritõrjepolitseinik Neil Basu laupäeval.

Tema sõnul on läbiotsimismeeskonnad leidnud üle 400 juurdlusega seotud "asitõendi, näidise või eseme", millest "oluline arv" võib olla saastunud ning nad on saadetud analüüsiks laboritesse.

Basu lausus, et iga läbiotsimist tuleb hoolikalt ette valmistada, et vältida surmava närvimürgi lekkimist. Kaitseülikondade, mida kõik ohvitserid kannavad, selgapanekule ja seljast võtmisele kulub 40 minutit ning politseinikud saavad kuumuse ja kurnatuse tõttu töötada vaid lühikest aega järjest.