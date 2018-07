USA minister: Vene küberrünnakute haare ei ole 2016. aastaga võrreldav

USA sisejulgeolekuminister Kirstjen Nielsen ütles laupäeval, et praegu puuduvad märgid sellest, et Venemaa valmistuks ründama novembrikuised kongressi vahevalimisi 2016. aasta presidendivalimistega võrreldaval "skaalal või ulatuses".

USA luurekoordinaator (DNI) Dan Coats ütles reede õhtul, et küberrünnakute oht USA vastu on jõudnud "kriitilisse punkti", ning nimetas Venemaad "kõige agressiivsemaks välisjõuks".

Sarnaselt Nielsenile ütles ka Coats, et Ühendriigid pole tänavu enne lähenevaid kongressi vahevalimisi näinud sellist valimistesse sekkumist nagu 2016. aastal. "Siiski. Me mõistame, et me oleme vaid ühe klaviatuuril tehtava nupuvajutuse kaugusel sarnase olukorra kordumisest," lausus luurekoordinaator.