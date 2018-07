Austria president kritiseeris valitsuse rändepoliitikat

"Igaüks, kes tuleb meie riiki, ja taotleb asüüli, peaks saama seda teha," ütles Van der Bellen usutluses ajalehele Österreich ja lisas, et tagakiusamise eest põgenevatel inimestel on Genfi konventsiooni alusel õigus kaitsele.

Austria konservatiivide ja parempopulistide valitsus kasutab juulis alanud eesistumist Euroopa Liidus oma karmi rände- ja asüülipoliitika propageerimiseks ühenduses ning on moodustanud sarnaselt mõtlevate ministritega Berliinis ja Roomas selles küsimuses "tahtjate telje".

President nimetas migratsiooni tähtsaks küsimuseks ja lisas: "Praegu on asüülitaotlejate arv märkimisväärselt langemas ja olukord on kontrolli all".