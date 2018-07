Afganistanis on sel aastal hukkunud rekordarv tsiviilisikuid

2018. aasta esimene pool on kaasa toonud 1692 tsiviilisiku surma, mis on protsendi võrra rohkem, kui eelmisel aastal samal ajal ja kõige suurem arv alates sellest, kui ÜRO alustas oma Abimissiooni Afganistanis (UNAMA) 2009. aastal.

Esimesel poolaastal on viga saanud 3430 inimest, see number on eelmise aastaga võrreldes viie protsendi võrra langenud.