Austraalia noormeest kahtlustatakse kolme inimese julmas mõrvas

19-aastane noormees tappis kahtlustuse kohaselt kaks meest ja ühe naise. Sündmuskohal viibinud politsei sõnul on tegemist keeruka ja hirmsa kuriteopaigaga.

«Juhtumit uuriva mõrvarühma ohvitser ütles, et see on ilmselt üks hirmsamaid kuriteopaikasid, mida ta eales näinud on,» sõnas ajakirjanikele politsei esindaja Paul Steel.