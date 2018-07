Myanmari nefriidikaevanduses hukkus varingus vähemalt 15 inimest

Katšini osariigis Lonekhini küla lähistel eile aset leidnud õnnetuse kohast on leitud 15 surnukeha, sõnas politseiametnik. Otsinguid takistavad tugevad vihmasajud.

Sarnased õnnetused nefriidikaevandustes on Myanmaris küllaltki sagedased. Ohvrite täpset arvu on olnud raske fikseerida, paljud nefriite otsivad inimesed on dokumenteerimata immigrandid.