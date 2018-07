Tusk kutsus Trumpi ja Putinit mitte hävitama maailmakorda

Tusk märkis täna Pekingis enne Hiina ja Euroopa Liidu tippkohtumise algust, et maailma arhitektuur on muutumas ning on meie ühine vastutus, et see oleks muutus paremuse suunas.

Tusk lisas, et Euroopal, Hiinal, USA-l ja Venemaal on ühine kohus mitte hävitada üleilmset korda, vaid seda rahvusvahelisi kaubandusreegleid reformides parandada.

Eile avaldatud intervjuus nimetas USA president Donald Trump Venemaad, Euroopa Liitu ja Hiinat vastasteks.

«Ma arvan, et meil on palju vastaseid. Ma arvan, et Euroopa Liit on vastane, see, mida nad teevad meile kaubanduses,» ütles Trump telekanali CBS saatejuhile Jeff Glorile.