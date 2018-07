Elon Musk ründas tema tehnoloogiat kritiseerinud sukeldujat alatute võtetega

Unsworth oli eelnevalt kritiseerinud Muski pakkumist tuua seal lõksus olnud poisid Tham Luangi koopast välja miniallveelaevaga ning nimetanud seda suhtekorraldustrikiks.

Sukelduja ütles, et kavatseb astuda õiguslikke samme Muski vastu.

Jalgpallipoisid päästeti Põhja-Tais asuvast koobastikust eelmisel nädal. Neid aitas välja tuua rahvusvaheline sukeldujate meeskond.

Unsworth aitas päästjaid koopa kaardistamisel ning tema sõnul polnud Muski allveelaevaprototüüpi kuidagi võimalik Tham Luangi koobastikus kasutada.

«Polnud mingit lootust, et see oleks toiminud,» selgitas Unsworth varasemas intervjuus CNNile. «Ta polnud mingit arusaama, missugune koobastki oli. Allveelaev oli minu teada 1,7 meetrit pikk, paindumatu, nii et see poleks suutnud pääseda mööda nurkadest ega ühestki takistusest.»

Musk vastas sellele eile terve rea säutsudega Twitteris, viidates Unsworthile kui pedofiilile (inglise keeles pedo guy). Oma väite kinnituseks lisas Musk: «Ma olen valmis kihla vedama, et see on tõsi.»

Hiljem Musk kustutas need säutsud ja keeldus neid kommenteerimast.

Unsworth ütles täna AFP-le, et pole ise säutse näinud ning on vaid nendest kuulnud.

Küsimusele, kas ta kavatseb Muski vastu süüdistuste tõttu kaebuse esitada, vastas sukelduja: «Kui asi on nii, nagu ma arvan, siis jah.» Ta lubas lõpliku otsuse teha hiljem sel nädalal, kui lendab tagasi Ühendkuningriiki.

«Ta on kõigest suhtekorraldustrikkide kaupmees – see on kõik, mis ta on,» lisas Unsworth Muski kohta.

Briti koopasukelduja Vernon Unsworth (keskel) Tham Luangi koobastiku lähistel päästetööde ajal. FOTO: Staff / Reuters / Scanpix

Muski väidete peale pahandasid teisedki Tai koopas päästetöödel osalenud.

Taanalasest sukeldumisinistruktor Claus Rasmussen nimetas Muski süüdistusi ebasobivaks ja kiitis Unsworthi rolli päästetöödel.

«Ta kaardistas põhimõtteliselt suurema osa koopast,» rääkis Rasmussen. «Ta oli üks eestvedajaid, et kõik saaks tehtud ja kes selgitas sukeldujatele, mis koopas toimub.»