Jalgpalli MMi eriviisa jääb Putini korraldusel kehtima aasta lõpuni

«Arvan, et teeme välismaistele kaasaelajatele, kel on praegu jalgpalliviisa, viisavaba pääsu Venemaale kuni selle aasta lõpuni. Mitmekordne, rõhutan, viisavaba režiim,» ütles Putin.

Ta avaldas lootust, et jalgpallihuvilised kasutavad seda võimalust ja tulevad Venemaale veel korduvalt perede ja sõpradega.

Venemaa andis fänniviisasid enne võistluste algust nendele, kellel oli mõnele MM-mängule pilet ning need kehtisid kümme päeva enne võistluste algust kuni kümme päeva pärast finaali.

Venemaa naaberriigid, teiste seas ka Eesti, on registreerinud kümneid juhtumeid, kus fänniviisaga Venemaale saabunud kolmandate riikide kodanikud on püüdnud ebaseaduslikult piiri ületada, et pääseda Euroopa Liitu.