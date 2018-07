Mõjukas Briti konservatiiv nõuab uut Brexiti-referendumit

The Timesis avaldatud artiklis kirjeldas endine haridusminister May ettepanekuid, kui halvimat varianti kõigist võimalikest.

Greeningu hinnangul tuleks lõpliku otsuse langetamine anda uuesti inimestele ning mitte jätta seda oma aruteludega ummikusse jooksnud poliitikute kätte.

Tema hinnangul on praegu võimalikud kolm stsenaariumit: peaministri pakutud variant, Euroopa Liitu jäämine ning lahkumine ühendusest ilma lahkumislepingut sõlmimata. Greeningu arvates peaks referendumil andma inimestele valiku öelda, milline neist on nende esimene eelistus ja milline teine, et oleks üldse võimalik saavutada mingi üksmeel.

BBC Radio 4ga rääkides ütles Greening, et valitsuse ettepanekud on nutikas katse saavutada toimivat kompromissi, kuid need ei sobi tegelikult kellelegi.

«Fakt on, et parlament on punnseisus. Ükskõik, mis ettepanek on laual, osa parlamendisaadikuid hääletavad selle ikka maha. Suurbritannia vajab uut teed, mida pidi edasi liikuda,» lausus Greening.