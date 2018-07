G7 välisministrid kutsusid Venemaad koostööle Malaisia lennuki uurimise osas

«Meeskonna järeldused MH17 hävingu põhjuste kohta on veenvad, märkimisväärsed ja sügavat muret tekitavad,» lisatakse selles.

Ministrid avaldasid ühiselt toetust Austraaliale ja Hollandile, sest need kutsuvad Venemaad üles tunnistama oma osa selles juhtumis ja tegema täiel määral koostööd tõe tuvastamise protsessiga ja MH17 õnnetuse ohvritele ja nende lähedastele õigluse saavutamisele.

Dokumendis rõhutatakse, et see, kes on süüdi vastuvõetamatutes tegudes nagu Venemaal toodetud raketiga Buk tsiviillennuki tulistamine tuleb võtta vastutusele.