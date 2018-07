Romanovite dünastia verine lõpp: täna möödub 100 aastat tsaar Nikolai II ja tema pere hukkamisest

Algselt oligi enamlaste sooviks korraldada Nikolai üle kohtumõistmine. Kuid kodusõda kestis edasi ning suvel lähenes Jekaterinburgile vene valgete armee. Enamlased ei saanud lubada, et kukutatud tsaar või tema perekonnaliikmed läheksid valgete kätte.

Esiteks oleks see andnud valgetele propagandahoova populaarsuse kergitamiseks. Teiseks oli tsaar Euroopa riikide silmis riigi ametlik valitseja ning kui ta oleks valgetega ühinenud, oleksid nad saanud küsida suuremat välisjõudude sekkumist.

Enamlased uskusid, et linnale liginevad tšehhoslovakkide väed on võtnud eesmärgiks tsaariperekonna vabastamise. Sama palju või sellest enamgi soovisid valged kaitsta enda kontrolli all olnud Siberi raudteed, kuid enamlaste leeris puhkes paanika.