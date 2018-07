USA püüab veenda Türgit ostma Patriot-süsteemi S-400 asemel

NATO on mures Türgi kavatsuse üle võtta kasutusele Vene raketitõrjesüsteem S-400, mis võiks anda Moskvale hinnalist luureinfot Lääne sõjavarustuse kohta.

Ankara kavandatud ost on muutunud tõsiseks lahkheli allikaks ning USA seadusandjad on hoiatanud, et Türgi võib S-400 ostmise korral seista silmitsi sanktsioonidega.