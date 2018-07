NATO: USA ei ole veel valmis Talibaniga otsekõnelusi pidama

USA kindral John Nicholson rääkis Afganistani ametnikega Kandaharis, kus ta olevat väidetavalt öelnud, et USA on "valmis" kõnelusteks Talibaniga.

Nicholson ütles aga esmaspäeval avalduses, et tema kommentaare kajastati vääralt ning ta olevat vaid kinnitanud USA välisministri Mike Pompeo juunikuist ütlust, et Ühendriigid on valmis "toetama, edendama ja osalema" rahukõnelustel.

Ajaleht New York Times kirjutas pühapäeval, et USA presidendi Donald Trumpi administratsioon oli öelnud oma diplomaatidele, et need taotleksid otsekõnelusi Talibaniga.