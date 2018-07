Tšehhi väed liituvad NATO lahingugrupiga Leedus

Leedu ametkonna teatel on Tšehhi üksuse varustuses jalaväe lahingumasinad Pandur-II, mille relvastuses on 30-millimeetrised kahurid ja soomust läbistavad raketid Spike.

Leedu kaitseminister Raimundas Karoblis ütles, et liitlaste aktiivne osalemine Baltimaades ja Poolas NATO eFP-s «saadab selge signaali sellest, et allianss on tugev, ühtne ja valmis vastama igale ohule».