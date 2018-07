Hawaii vulkaanilt valla pääsenud laavakamakas vigastas 23 inimest

Neist 13 inimest vajas haiglaravi, üks naine murdis õnnetuses reieluu ning tema seisund on tõsine. Ülejäänutele anti esmaabi sadamas, kui nad jõudsid nn laavareisilt tagasi Hawaii Suursaarele.

Kilauea vulkaan hakkas purskama tänavu 3. mail ning on hävitanud sadu kodusid. Laava on praeguseks katnud juba umbes 20-ruutkilomeetrise ala. Tegu on ühe maailma kõige aktiivsema vulkaaniga.