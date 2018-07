Läti välisminister: USA pole meile parem liitlane kui Euroopa Liit

Rinkēvičs ütles eratelekanali LNT eetris, et tänu sotsiaalvõrgustikele on Ühendriikide ja Euroopa Liidu ametnikud vahetanud viimasel ajal ebameeldivat retoorikat, kuid need tülid ei tähenda USA ja ELi partnerluse lõppu.

«Kas EL on USA liitlane? Absoluutselt. Või vaenlane? Kindlasti mitte. Kas meil on erimeelsusi? Muidugi on ning neid on meil olnud ka minevikus,» lausus Läti välisminister.