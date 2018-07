Putini ja Trumpi kohtumist hinnati USA meedias kahtlaseks ja lausa riigireeturlikuks

Trumpi eelkäija Barack Obama presidendiks oleku ajal USA kaitseministrina töötanud Chuck Hagel väljendas muret Trumpi ja Putini kahe tunni pikkuseks veninud neljasilmakohtumise üle.

«Mis on selle mõte?» küsis vabariiklasest endine senaator intervjuus NPRile. «Saagem ühest asjast aru: ühe riigi huvid on oluliselt suuremad kui ühe riigipea omad. Ameerika huvid ei ole need, millena president Trump neid esitab või mille prioriteediks või erihuviks seab.»

Endine Luure Keskagentuuri (CIA) ülem ülem John Brennan lisas: «Miks kohtus Trump Putiniga üks ühele? Mida võib ta varjata [rahvusliku julgeoleku nõuniku John] Boltoni, [välisminister Mike] Pompeo, [Valge Maja kabinetiülema John] Kelly ja ameerika rahva eest? Kuidas kasutab Putin seda, mida Trump võib varjata, et anda edu Venemaale ja kahjustada Ameerikat? Täielik usaldusväärsuse puudumine Trumpi vastu muudab kõik tema selgitused kahtlaseks.»

Paul Ryan. FOTO: Alex Edelman/CNP/AdMedia/SIPA / Scanpix

Esindajatekoja vabariiklasest spiiker Paul Ryan kutsus eile president Donald Trumpi aktsepteerima, et Venemaa ei ole Ühendriikide liitlane ja tuleb panna vastutama sekkumise eest 2016. aasta valimistesse.

«President peab mõistma, et Venemaa ei ole meie liitlane,» ütles Ryan pärast seda, kui Trump keeldus kritiseerimast Putinit ühisel pressikonverentsil pärast kahe liidri kõnelusi Helsingis.

«USA ja Venemaa vahel ei ole moraalset samasust, Venemaa on endiselt vaenulik meie peamiste väärtuste ja ideaalide suhtes,» ütles Ryan avalduses.

Vabariiklasest senaator Jeff Flake, kes on olnud presidendi karmisõnaline kritiseerija, nimetas tema esinemist häbiväärseks.

«Ma ei arvanud kunagi, et näen päeva, mil meie Ameerika president seisab laval koos Vene presidendiga ja paneb USA-le süü Vene agressiooni eest. See on häbiväärne,» sõnas ta.

Esindajatekoja luurekomitee vabariiklasest liige Frank LoBiondo märkis, et «president Trump lasi käest võimaluse panna Putin avalikult vastutama».

Paremad kaardid Putini käes

«President Trump on ilmekalt näidanud, et ta ajab segi head suhted Putiniga ja head suhted kahe riigi vahel,» märkis endine NATO asesekretär ja USA saadik Venemaal Alexander Vershbow. «Paistab, et ta (Trump – toim) laseb Venemaal puhtalt pääseda Krimmi annekteerimisest, meie valimistesse sekkumisest ja Süürias võetud agressiivse joone kasutamisest. Nii et ma pelgan, meile jääb peenike ots.»

Paljud analüütikud märkisid, et kohtumine oli juba iseenesest Putini võit, mida Kreml kasutab näitamaks, et USA kohtleb Venemaad võrdsena. Samuti pehmendab see nende hinnangul isolatsiooni, millesse Venemaa Krimmi liidendamise järel sattus.

Michael McFaul. FOTO: MAXIM SHEMETOV/REUTERS