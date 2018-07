Iisrael karmistas blokaadi Gaza sektorile ja keelas kütusetarned

Kütusetarned jäävad peatatuks pühapäevani, teatas ministeerium avalduses, milles lisati, et lubatud kalapüügitsooni ulatust Gaza vetes vähendatakse kuuelt meremiililt kolmele.

Gaza palestiinlased peavad õhupalle ja tuulelohesid, mille külge on kinnitatud lõhkekehad, legitiimseks vastupanuks Iisraeli enam kui aastakümne kestnud blokaadile.

Kerem Shalom on ainus kaubavedusid käitlev piiripunkt Gaza ja Iisraeli vahel. Inimeste piiriületust korraldatakse Erezi piiripunkti kaudu.

Gaza ainus muu piiripunkt on Rafah´ piiril Egiptusega. Rafah´ on suure osa viimastest aastatest olnud suletud, kuid Egiptus on seda alates mai keskpaigast avatuna hoidnud.