Euroopa Liit ja Jaapan allkirjastasid vabakaubanduslepingu

Komisjoni president Jean-Claude Juncker märkis, et oma ajastuse ja ulatuse tõttu pole tegu vaid kaubandusleppe aga ka poliitilise sõnumiga, et Jaapan ja Euroopa Liit usuvad reeglitel põhinevasse maailmakorda.

«Mida me ütleme on see, et usume avatud, õiglasesse ja reeglitele tuginevasse kaubandusse. Ütleme, et kaubanduslepe ei ole nullsumma mäng, vaid võit mõlema osapoole jaoks,» ütles Juncker pressiteate vahendusel.