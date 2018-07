Bangladeshi politsei on uimastiäriga võideldes tapnud paarsada inimest

Võimud on asunud võitlusse uimastite, eriti kofeiinist ja metamfetamiinist koosneva populaarse tänavatableti yaba vastu, millega kauplemine on Bangladeshis erakordselt tulus.

Siseminister Asaduzzaman Khani sõnul kestab narkosõda, kuni uimastiäri on kontrolli alla saadud. Tapetud isikud on igaüks seotud vähemalt kümne uimastikuriteoga, lisas ta.

Inimõiguslaste sõnul on politseinikud mitmel juhul lasknud oma ohvrid maha õigustamatult ja politseioperatsiooni kasutatakse aktivistide hinnangul suitsukattena arveteklaarimisele.

Bangladeshi ametlikud avaldused, mille järgi mitte ükski tapetu ei olnud süüst vaba, on ohtlikud ja näitavad täielikku ükskõiksust seadusliku korra suhtes, seisis ÜRO avalduses.

«See on Bangladeshis pretsedenditu – nii palju inimesi tapetud nii lühikese aja jooksul,» ütles inimõigusorganisatsiooni Ain o Salish Kendra juht Sheepa Hafiza.

«See on väga kahetsusväärne. Me mõistame need kohtuvälised tapmised hukka ja tahame ausat juurdlust iga tapmise suhtes,» ütles ta.