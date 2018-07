Ema Theresa heategevusühendust kahtlustatakse lastega kaubitsemises

India valitsus on andnud korralduse algatada juurdlus ühenduse Missionaries of Charity turvakodude osas pärast seda kui kaks selle töötajat vahistati sel kuul lastega kaubitsemise eest.

Juurdluse keskmeks on Missionaries of Charity turvakodu Ranchi linnas, kus saavad varjupaika rasedad naised, kes ei ole abielus.

Seal töötanud Anima Indwar ja nunn õde Koncilia vahistati pärast seda, kui avastati nelja lapse müümine. Kõige noorem, kuuekuine poiss, müüdi 730 dollari eest. Indwar on osaluse üles tunnistanud ja kõik neli last on leitud.