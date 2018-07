Blair: Brexiti üle peab korraldama uue referendumi

Blair väljendas siiski teatavat kaastunnet peaminister Theresa May suhtes, kellel on «kõige vähem ihaldusväärne töökoht Lääne poliitikas», ütles endine leiboristist valitsusjuht.

Blairi sõnul pole Mayl muud varianti kui tunnistada, et «mitte mingit väljapääsu pole» ning korraldama uue referendumi võimalusega jääda EL-i.

«Kui see asi on referendumiga käivitatud, saab seda ausalt öeldes ainult lõpuni viia uue hääletusega,» arvas Blair.

«Ma olen kirglikult Brexiti vastu ja ma usun jätkuvalt, et seda (tulemust) saab muuta,» ütles 65-aastane Blair.

Konservatiivist May esitas sel kuul kava Suurbritannia ja EL-i majandussuhete kohta pärast Brexitit, mille mitmed tema erakonnakaaslased hukka mõistsid, sest väidetavalt tehakse selles liiga palju järeleandmisi Brüsselile.

Briti valitsuse praegune Brexiti kava on «lödi», «puudulik, üks jalg sees, teine väljas», ütles Blair, kelle arvates ei meeldi praegune plaan kellelegi.

Kuna Briti parlament on «halvatud», siis «ainuke viis lõpuks seda lahendada on anda see tagasi inimestele (otsustada)», lisas ekspeaminiser Blair.