Trump väidab, et ajas Venemaa seotusest rääkides sassi lause jaatuse ja eituse

Donald Trump on silma paistnud kriitikaga USA julgeolekuagentuuride vastu ning pannud korduvalt kahtluse alla nende väiteid, et 2016. aasta presidendivalimistesse olid segatud Vene võimud. Üleeile kinnitas Trump taaskord pärast kohtumist Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et usub täielikult Putini eitust.

Sellele vastukaaluks jõudis ta eile öelda, et usub täielikult Ühendriikide luureametite edastatud informatsiooni. Tegu on ühe harva korraga, kui Trump on avalikult tunnistanud, et tegi pressikonverentsil vea.

President ütles, et võtmelauses Venemaa seotuse kohta ajas ta sassi lause jaatuse ja eituse. Trump oli öelnud, et ei näe mingit põhjust, miks Venemaa peaks seotud olema. Eile täpsustas president, et oleks pidanud ütlema, et ei näe mingit põhjust, miks Venemaa ei peaks seotud olema.

Presidendi täpsustus tuli pärast kriitikatormi USA poliitika mõlemalt rindelt.

Eile õhtul kutsus endine USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor James Comey üles kõiki ameeriklasi, kes usuvad selle riigi väärtustesse, hääletama Demokraatliku Partei poolt tulevatel vahevalimistel.

Lisaks nimetas Comey hetkel vabariiklaste juhitavat Kongressi kui võimetuks täitma ülesandeid, mida riigi rajajad sellele määrasid. Comey sõnas, et poliitiliste ideoloogiate erinevused ei ole hetkel olulised.

Comey vallandati eelmise aasta mais. Presidendivalimiste ajal paistis ta silma, kui tegi otsuse taasavada juurdlus Hillary Clintoni e-mailide hoidmise kohta eraserverites. Järgnes ülekaaluks negatiivne meediakajastus ning paljud kommentaatorid on Comey otsust pidanud üheks põhjuseks, miks Clintoni populaarsus küsitlustes langes.