Serbia ja Kosovo president peavad kõnelusi Brüsselis

Euroopa Liit on järjepanu üleval hoidnud mitmepoolseid kõnelesi, mis on arvestataval määral parandanud Serbia ja Kosovo suhteid. Kuid viimasel ajal on kõneluste hoog ja toetus raugenud.

Ilma kahepoolse õigluslikult siduva leppeta pole kummalgi riigil võimalik liituda Euroopa Liiduga. Brüsseli ametnikud on öelnud, et nad soovivad lepet näha juba aasta pärast.

Siiamaani on Serbia öelnud, et nende punane joon on Kosovo tunnustamine riigina: seda nad ei saa teha. Kosovo on vastukaaluks öelnud, et ei lepi mitte milelgi vähemaga.