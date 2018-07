Tööle jõudmiseks 30 kilomeetrit jalge alla võtnud mees sai kingiks firmajuhi auto

Carr ütles ohvitseridele, et tal on kindel siht teekond lõpule viia, et ta jõuaks tööle oma esimesel päeval. «Ma ei tohtinud iseendale alla anda,» ütles Carr.

Carri saabudes andis Marklin üle talle oma auto võtmed. «Carr tõstis lati kõrgele,» ütles Marklin. Lamey lisas juurde, et tema perekond leiab Carri loost toetust igal ajal, kui neil on raske. Carr ütles, et ta on rõõmus, et tema lugu on inimesi liigitanud ja ta on õnnistatud, et saab teisi õnnelikuks teha.