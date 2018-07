Venemaa katsetab uut mandritevahelist raketti veel tänavu

Väljaande andmetel võimaldavad stardikatsetuste tulemused asjatundjatel alustada raketi lennukatsetusi ja need algavad oodatavasti veel tänavu.

Väljaanne kinnitab, et lennukatsetused viiakse nagu stardikatsetusedki läbi Plessetski polügoonil, kuid ennist rääkis Astrahani oblastis asuva Kapustin Jari polügooni ülem kindralmajor Oleg Kilov ajakirjanikele, et polügoonil käib töö šahtist startiva raketikompleksi loomiseks, kasutades Jasnõi-Kura trassi (Kura polügoon on Kamtšatkal, Jasnõi viitab Orenburgi oblasti raketiühendusele).