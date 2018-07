«Beebi Trumpi» õhupallid hakkavad lendama USAs

Jim Girvan, «Beebi Trumpi» USA-sse toomise üks organisaatoritest, ütles uudisteportaalile CNN, et nad on saanud Suurbritannia aktivistidelt loa teha samasugune õhupall, mida kasutati meeleavaldustel president Donald Trumpi külastuse ajal Ühendkuningriigis.

«Beebi Trumpi» õhupalli idee esialgsed autorid Suurbritannias sõnasid, et president Trump on suur vihane beebi, kel on habras ego ja tillukesed käed ning õhupall on on presidendi olemuse väljendus.