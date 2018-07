Euroopa Inimõiguste Kohus mõistis Venemaalt välja 2,5 miljonit eurot

«14 aastat hiljem tunnistas Euroopa Inimõiguste Kohus tuhandete inimeste omandiõiguse rikkumist ohualal. Samas tasub märkida, et nende mure on siiani lahendamata. Loodame, et tänu sellele otsusele saavad maaomanikud oma omandit täiel määral käsutada,» märkis Manole.