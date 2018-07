Ungari lahkub USA eeskujul ÜRO rändeleppest

Ungari välisminister Péter Szijjártó ütles täna Budapestis valitsuse istungi järel, et dokument on ohtlik maailmale ja Ungarile, sest julgustab miljoneid teele asuma.

Ülemaailmset rändelepet peetakse esimeseks rahvusvaheliseks rände haldamist käsitlevaks dokumendiks ja see sisaldab 23 eesmärki seaduslike rändevõimaluste loomiseks ning inimhulkadega paremaks toimetulemiseks olukorras, kus maailmas on liikvel umbes 250 miljonit inimest ehk kolm protsenti maailma rahvastikust.

Szijjártó sõnul ei usalda Ungari pakti õiguslikult mittesiduvat iseloomu, nagu on kirjas dokumendi lõppversioonis. Läbirääkimiste käigus väljendas Ungari valitsus muret, et lepe võib viia tugevamate meetmeteni, mis võivad sundida valitsusi avama migrantidele oma piire.

ÜRO peasekretär António Guterres on öelnud, et valitsused peaksid tunnistama migratsiooni kui positiivset globaalset nähtust ning seda, et migrante on vaja tööjõuturgude toimimiseks.