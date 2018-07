Rootsi heitleb kümnete metsatulekahjudega

«Me jälgime teavet täiendavate tuletõrjehelikopterite ja -lennukite saamise võimaluse kohta ja saame varsti teada, kas teistel riikidel on võimalik meile seda abi anda,» ütles Rootsi kaitseministeeriumi eriolukordade osakonna esindaja Britta Ramberg kolmapäeval.

Metsatulekahjude kustutamisega on seni teadaolevalt liitunud Itaalia ja Norra. Itaalia eraldas kaks tuletõrjelennukit Canadair, mis saadetakse Örebrosse. Norra on saatnud kuus helikopterit.

Kokku lõõmab Rootsis 37 metsatulekahju. Metsad põlevad juba suve algusest, kuid viimastel päevadel on olukord halvenenud ja eriti keeruline on see Jämtlandi, Dalarna ja Gävleborgi läänis, kus elanike ärgitatakse evakueeruma.