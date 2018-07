Meedia: FSB on saanud siseinfot OSCE vaatlejate kohta Ukrainas

«See on meie jaoks suureks löögiks ja me loomulikult uurime, mis juhtus ja kuidas,» sõnas OSCE Ukraina missiooni pressiesindaja Irina Korobko AFP-le.

Saksa telekanal ARD teatas teisipäeva õhtul, et FSB on saanud siseinfot OSCE-s tegutsevalt spioonilt.

ARD-s eetrisse läinud telesaates FAKT väideti, et Vene julgeolekuteenistus sai selle informatsiooni luuraja käest, kes on tõenäoliselt OSCE töötaja. Telekanali väitel said nad Ukrainas tegutseva informandi vahendusel digitaalse koopia FSB-le väidetavalt edastatud dokumentidest.