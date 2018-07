Ungari peaminister saabus visiidile Iisraeli

Orbáni visiiti on tekitanud Iisraelis muret kahtlustuste tõttu, et ta on õhutanud oma rahvusliku retoorikaga ning juudist filantroobi George Sorose vastase kampaaniaga Ungaris antisemitismi.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu on need mured kõrvale heitnud ajal, kui ta püüdleb lähedasemate sidemete poole nende Euroopa riikidega, kes on valmis juudiriigile jõulist toetust avaldama. Mõlemad valitsusjuhid on USA presidendi Donald Trumpi tugevad toetajad.