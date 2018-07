OAS kutsus üles ennetähtaegsete valimiste korraldamisele Nicaraguas

Viimastel andmetel on Ortega vastastes rahvarahutustes surma saanud 280 ja haavata üle 1300 inimese.

Ortega on ise välistanud ennetähtaegsete valimiste korraldamise.

"Põhiseaduses on määratud reeglid, mille on kehtestanud rahvas. Sa ei hakka neid üleöö lihtsalt muutma, kuna rühmal vandenõulastel on selline idee," ütles Ortega kuu algul oma toetajatele peetud kõnes.