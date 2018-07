Gröönimaal ei ähvarda jäämägi enam pisikest küla

Võimuesindajad kartsid alguses, et üle saja meetri kõrguse jäämäe küljest pudenevad kamakad võivad põhjustada laine, mis rannaäärseid hooneid ohustab. Evakueeriti 33 külaelanikku, kuid nüüdseks on nad juba kodudesse naasnud.

Jäämäe küljest on on eraldunud suuri tükke, mille tõttu on see nüüd tunduvalt väiksem.