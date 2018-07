Trump: Putin vastutab valimistesse sekkumise eest

«Me usume, et oht on siiani olemas ja sellepärast rakendame meetmeid selle ärahoidmiseks,» ütles Valge Maja eestkõneleja Sarah Sanders.

Presidendi sõnul toonitas ta tippkohtumisel Putiniga teemal vesteldes, et valimistesse sekkumine on vastuvõetamatu.

Trump on selle nädala jooksul jõudnud nii eitada kui kinnitada Venemaa sekkumist 2016. aasta presidendivalimistesse. Algselt ütles Trump pressikonverentsil esmaspäeval, et Venemaa pole olnud kuidagi seotud. Selle järgnes aga tohutu meelepaha, sealhulgas võtsid sõna mitmed konservatiivsed saadikud. USA luureagentuurid on kinnitanud Venemaa seotust. Eile varahommikuks väitis Trump, et oli pressikonverentsil sõnad sassi ajanud ja ei näe mingit põhjust, miks Venemaa ei oleks pidanud seotud olema.