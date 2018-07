Trumpi sõjaväeparaad läheb maksma sama palju, kui «pööraselt kallid» sõjamängud Lõuna-Koreas

Paraad toimub 10. novembril. Esialgsete hinnangute järgi läheb see maksma peaaegu 10,5 miljonit eurot. Üks ametnikest on seda numbrit nimetanud planeeritud summaks, mitte lõplikuks eelarveks, seega võivad kulud veel tõusta.

Me hoiame terve varanduse kokku, kui me ei mängi sõjamänge, vaid peame heas usus läbirääkimisi - mida mõlemad pooled teevad!» säutsus Trump juunis pärast tippkohtumist Põhja-Korea juhi Kim Jong-uniga.

Põhja-Korea on ammu püüelnud õppuste lõpetamise poole, mida nad nimetavad provokatiivseteks. USA tippsõjaväelased on rõhutanud õppuste olulisust, et näidata USA toetust Lõuna-Koreale ja hoida sõjaväge vormis. USA toetus on olnud osa Lõuna-Korea heidututusest Põhja-Korea vastu.