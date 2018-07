Vene agent saadeti USAs vanglasse

Prokuratuur argumenteeris, et naine tuleb kinni pidada, sest tal on sidemeid Venemaa luurega ja võib proovida USAst põgeneda. Kohtunik nõustus nende väidetega.

«Me ei usu, et ta oli siin, et lihtsalt käia Ameerika ülikoolis,» ütles kaasuse juhtivproküror Erik Michael Kenerson. Butina olevat teadlikult arendanud suhteid USA isikutega ja imbunud sisse organisatsioonidesse, millel on mõju Ameerika poliitikas.