Ühe-aastane poiss suri Floridas pärast kaheksaks tunniks kuuma autosse jätmist

Saabunud parameedikud üritasid last elustada, aga selleks ajaks oli juba hilja. Poiss tunnistati kohapeal surnuks.

Perekonna advokaat Lawrence Hashish ütleb, et poisi surm oli kohutav õnnetus. «Ta on hea ema,» ütles advokaat. «Perekonna heaolu on tal südames ja ta tegutseb aktiivselt kirikus.»