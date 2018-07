Valge Maja kaalub võimalust lasta Vene uurijatel ameeriklasi küsitleda

«Seda küsimust arutati (presidentide kohtumisel), kuid USA ei võtnud mingisuguseid kohustusi. President teeb oma meeskonnaga tööd ja me teatame teile, kui sel teemal on mingeid avaldusi,» ütles Sanders ajakirjanikele teabetunnis.

Vene peaprokuratuuri kõneisik Aleksandr Kurennoi ütles varem, et Venemaa tahaks küsitleda endise USA suursaadiku Moskvas Michael McFauli ja fondi Hermitage Capital juhi William Browderi, kes on Venemaal tagaselja vangi mõistetud.

McFaul ütles usutluses ajalehele Wall Street Journal: «Olen äärmiselt pettunud, et Valge Maja ei kasutanud võimalust lükata ümber see uskumatu väljamõeldis, justkui USA valitsuse ametlikud esindajad võiksid kuidagi osaleda Vene seaduste rikkumises.»

USA välisministeeriumi kõneisik Heather Nauert ütles palve peale kommenteerida Sandersi avaldust, et ei ole sellega tuttav, kuid nimetas Venemaa süüdistusi USA kodanikele absurdseteks.

«Me ei ole nende Vene valitsuse väidetega nõus. Ma teen selle asja selgeks, on arusaadav, et see teeb meie endisi ametivendi murelikuks,» sõnas ta.