Zuckerberg pigis holokausti eitajate õigustamise pärast

Eile avaldatud intervjuus Kara Swisherile viitas Zuckerberg holokasuti eitajatele kui näitele vastuolulisest informatsioonist, mida Facebook lubab edasi oma veebilehel hoida.

«Lõppude lõpuks ma ei usu, et meie platvorm peaks selle maha võtma, sest ma arvan, et on asju, et millest erinevad inimesed saavad teisiti aru. Ma ei usu, et nad saavad sellest teadlikult valesti aru.»

Zuckerberg võrdles vandenõuteooriate levitamist kogemata valesti öeldud sõnadega. «Ka mina ütlen asju valesti, kui ma avalikult räägin,» ütles Zuckerberg.

Zuckerbergi avaldusele järgnes kiire vastukaja sotsiaalmeediast, pressist ja kodanikuühiskondade organisatsioonidest.

Jonathan Greenblat laimuvastasest huvirühmast ütles Zuckerbergi sõnu kommenteerides, et holokausti eitamine on teadlik, tahtlik ja pikaajaline pettustaktika, mida kasutavad anti-semiidid. See on vaieldamatult mõeldud juutide vastu viha õhutama, neid ohustama ja kahjustama. «Facebookil on moraalne ja eetiline kohustus mitte lubada selle levitamist.»

Mõne tunni jooksul pärast intervjuu avaldamist saatis Zuckerberg Swisherile e-maili, kus ütles, et ta oli ennast valesti väljendanud. «Isiklikult leian, et holokausti eitamine on solvav ja ma ei kavatsenud kaitsta inimesi, kes seda teevad,» kirjutas Zuckerberg.

Facebook on öelnud, et lubab kasutada oma veebilehele postitamist vandenõuteooriate levitamiseks, aga piirab nende ulatust, et väärinformatsioon jõuaks vähemate inimesteni.

Zuckerbergi kommentaarid tulid nädal pärast seda, kui Facebook oli kinnitanud, et lubab platvormil jätkata oma tegevust Infowarsi veebilehel. See leht levitab vandenõuteooriad, sealhulgas on nad nimetanud Sandy Hooki koolitulistamist võltsitud juhtumiks.