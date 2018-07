Venemaa saadab välja mõne Kreeka diplomaadi, Kreeka nõuab Venemaalt lugupidamist

"Me teatasime juba, et ootel on peegelmeetmed. Ma ei tea millal, keda ja millisel hulgal, kuid loomulikult vastavalt olemasolevale tavale tulevad vastumeetmed," edastas TASS saadiku sõnad.

Kreeka: Venemaa on lugupidamatu

Kreeka välisministeerium nimetas lugupidamatuks Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova avaldust seoses Vene diplomaatide väljasaatmisega, kirjutas Vene ajaleht Kommersant.

«Vene välisministeeriumi ametliku esindaja Zahharova avaldus on iseloomulik näide lugupidamatusest kolmanda riigi vastu ja tänapäeva maailma mittemõistmisest, kus riigid on sõltumata oma suurusest sõltumatud ja võivad ajada iseseisvat, mitmepoolset demokraatlikku välispoliitikat,» seisis Kreeka välisministeeriumi avalduses.

18. juuli teabetunnis ütles Zahharova, et Vene diplomaatide Kreekast väljasaatmine on mitmejärgulise mängu tulemus, kuhu see riik on kistud. «Me teame seda. Arvan, et seda teavad paljud Kreeka ajakirjanikud, seda enam Kreeka poliitikud. Mõistame suurepäraselt, et Kreekale avaldati tugevaimat survet,» lisas ta, hoiatades Kreekat selle otsuse tagajärgede eest.

Vene võimud sidusid ise diplomaatide teod valitsuse poliitikaga

Kreeka välisministeerium märkis, et just nimelt selline negatiivne mõtteviis ärgitas Vene kodanikke tegudele, mille eest nad välja saadeti või riiki tulek keelati.

«Tõendid, mille alusel Kreeka need otsused langetas, esitati õigeaegselt Vene võimudele. Igal juhul teavad Vene võimud ise suurepäraselt, millega need inimesed tegelesid,» seisis Ateena valduses.

«Algul püüdis Kreeka nende inimeste teod Vene ametlikust poliitikast lahus hoida, kuid tänase avaldusega Vene välisministeeriumi esindaja tervitab ja püüab õigustada neid õigusvastaseid tegusid.»

«Pidev lugupidamatus Kreeka vastu peab lõppema. Kellelgi ei ole õigust sekkuda Kreeka siseasjadesse,» rõhutas ministeerium.

Kreeka otsustas eelmisel nädalal saata riigist välja kaks Vene diplomaati ning keelas kahel teisel riiki tulla.

Ateena süüdistab Vene diplomaate püüdlustes koguda ja levitada informatsiooni ning osta ära riigiametnikke. Riigist välja saadetavate diplomaatide seas on saatkonna ametnik Viktor Jakovlev, lisas leht.

Väljasaatmise taga nimetüli Makedooniaga

Kreeka valitsusallika sõnul otsustas Ateena saata välja kaks Vene diplomaati, kui sai teada, et kirikuametnikud ja teised organisatsioonid said Venemaalt raha Makedoonia nimeleppe vastu protestimiseks.

Kreeka ja Makedoonia allkirjastasid juunis kokkuleppe 27 aastast kestnud nimetüli lahendamiseks. Kreeka ja Makedoonia rahvuslased lepet ei toeta ning Kreeka rahvuslastele tekitab enim meelehärmi tõik, et valitsus nõustus naaberriigis räägitava keele nimetamisega makedoonia keeleks ja sellega, et seda kõnelev rahvas on makedoonlased.