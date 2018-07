Populistlikud Rootsi Demokraadid juhivad arvamusküsitlusi

Küsitluse avaldus Yougov veebileht, mis uurib ühiskonna vaateid erinevates lääneriikides. Firmat on kritiseeritud, et küsitlusi viivad nad läbi üksnes veebis. Siiski on nad vastu öelnud, et kuna tulemuste arvestamisel võetakse arvesse rahva tervikprofiili, mitte ainult veebikasutajate oma, on tegu usaldusväärse ja odava meetodiga ühiskondlike arvamuste hindamiseks.