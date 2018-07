Hispaania tühistas Puigdemonti vahistamismääruse

Veel viis Hispaanias separatismis süüdistatud katalaani viibivad Šotimaal, Belgias ja Šveitsis, neid ähvardab vahistamine ainult Hispaaniasse naastes. Kolmele neist on esitatud süüdistus mässule õhutamises.

Puigdemonti sõnul näitab tema ja teiste eksiilis katalaanide suhtes langetatud otsus, et nende vastu esitatud süüdistustes on suur nõrk koht.

Kokku on mässus süüdistatud 13 separatisti, üheksa neist on Hispaanias kinni peetud ja ootavad kohust. Hispaania vanglates olevad üheksa separatistidest eksliidrit võivad väita, et kui Puigdemonti ei saa mässusüüdistuste alusel kohtu alla anda, ei saa seda teha ka nende puhul.