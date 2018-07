Tehnilise rikke tõttu ei saanud Belgias ükski lennuk maanduda ega õhku tõusta

Belgocontrol ütles Twitteri sõnumis, et probleeme oli lennuandmete laadimisega. «Õhuruum suleti turvakaalutlustel, mida me nimetame nn taevas puhtaks protseduuriks,» ütles Belgocontroli kõneisik Alain Kniebs AFP-le, lisades, et olukord on väga erakordne.