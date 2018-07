Nagu teistegi riigijuhtide puhul, puudutab ka Ameerika presidendi suurim ja kaalukam otsus sõda ja rahu. Tõsi, ainuisikuliselt riigipea Ühendriikide nimel sõda välja kuulutada ei saa, selleks on tal vaja Kongressi luba. Kuid riigi sõjajõudude ülemjuhatajana on presidendid saatnud ameeriklasi sõtta ka ilma, et Kongress oleks sõja välja kuulutanud, nii juhtus näiteks Vietnamis ja Koreas.