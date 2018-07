USA luureülem: ma ei tea, mida Trump ja Putin arutasid

"Ma ei tea, mis sellel kohtumisel juhtus," ütles Coats Colorado osariigis Aspenis julgeolekufoorumil. "President on juba maininud mõnda asja, mis sellel kohtumisel juhtus. Arvan, et aja möödudes saame rohkem teada."

Coats, kelle ülesanne on teostada järelevalvet ja koordineerida USA Luure Keskagentuuri (CIA), riikliku julgeolekuagentuuri (NSA) ja teiste riigi luureteenistuste tööd, sõnas, et "on presidendi eesõigus" jätta oma arutelud Putiniga enda teada.

Coats, kelle ametkond annab Trumpile igapäevaselt kõige salastatumat teavet julgeolekuohtude kohta Ühendriikidele, tegi selgeks, et ei nõustunud presidendi otsusega kohtuda Putiniga nelja silma all vaid tõlkide juuresolekul.

Trump ütles esmaspäevase kohtumise järel ühisel pressikonverentsil Putiniga, et aktsepteeris Putini eitust, et Venemaa ei sekkunud 2016. aasta USA presidendivalimistesse.

Coats lükkas Putini väite sama päeva õhtul kategooriliselt tagasi, korrates USA luurekogukonna üksmeelset hinnangut, et Moskva sekkus ulatuslikult ja teeb seda siiamaani. "Ma uskusin, et pidin andmed üle kinnitama. See oli minu vastutus. Oli tähtis see luurekogukonna ja Ameerika rahva nimel välja öelda."