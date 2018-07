WhatsApp piirab tegevust pärast lintšimisi Indias

Rohkem kui 20 inimest on tapetud viimase kahe kuu jooksul pärast seda, kui neid süüdistati lapseröövis ja teistes kuritegudes. Süüdistusi saadeti WhatsAppis paljudele inimestele ja sellest üles paisutatud emotsioonid viisid omakohtu vägivallani. Ohvrite süüst polnud tõendeid, aga vastavaid väiteid jagati privaatsõnumites edasi ja need jõudsid paljude inimesteni.

Me usume, et need muudatused, mille mõjul me hoiame silma peal, aitavad WhatsAppi tagasi tuua selle algse eesmärgi juurde. WhatsApp on ikkagi privaatne sõnumsiderakendus, öeldi avalduses.